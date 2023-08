Umstyling: Jasmin Herren hat jetzt superlange Extensions!

Jasmin Herren (44) unterzieht sich mal wieder einer Typveränderung! Die Schlagersängerin experimentiert gerne mal mit ihrem Look: So trug sie ihre Haare schon in einer kessen Kurzhaarfrisur oder auch mal lang und glatt – und auch farblich war von Schwarz bis Hellblond schon alles dabei. Zuletzt hatte die Witwe von Willi Herren (✝45) einen kurzen braunen Bob – doch der ist nun passé! Jasmin trägt jetzt ultralange blonde Extensions!

Auf Instagram zeigt sie ihre neue Mähne: In einem heißen weißen Jumpsuit mit Cut-outs dreht Jasmin sich vor der Kamera und ist sichtlich begeistert von den blonden Locken. Ihre Haare reichen ihr jetzt bis zur Hüfte. "Ich bin überglücklich und begeistert über die Qualität der Haare", schwärmt die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin zu dem Video.

Jasmin ist also richtig happy mit der Veränderung – ihre Fans zeigen sich in den Kommentaren aber eher mäßig begeistert. "Das Kurze ist tausendmal besser", "Das bist leider nicht du. Kurz steht dir so viel besser" und "Oh nein, bitte nicht. Kurz macht viel jünger und passt zu dir", sind nur einige der negativen Meinungen ihrer Follower.

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren vor ihrer Typveränderung im August 2023

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren mit ihren neuen Extensions, August 2023

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren im Juli 2023

