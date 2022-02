Macht sich Jasmin Herren (43) etwa extra schick für das Dschungelcamp? Am 20. Februar treffen die Teilnehmer der aktuellen Dschungelcamp-Staffel bei "Ich bin ein Star – Das Nachspiel" zum letzten Mal alle aufeinander. Natürlich ist auch die Schlagersängerin, die dieses Jahr nach Tara Tabitha (28) überraschend als zweite den südafrikanischen Busch verlassen musste, mit von der Partie. Und sie hat sich jetzt vor der Show noch mal ziemlich verändert: Jasmin hat eine neue Frisur!

Auf Instagram präsentierte sie nun stolz ihre neue Mähne. Statt ihrer dunkelbraunen Kurzhaarfrisur trägt Jasmin ihre Haare jetzt bis zur Brust in einem helleren Braunton und mit einem schiefen Pony. "Neues ICH!!", schrieb die Witwe von Willi Herren (✝45) begeistert zu ihrer Veränderung. Die neue Frisur käme passend zu ihrem generellen Neustart. "Fühle mich jetzt irgendwie wohler...", teilte sie ihren Fans mit. Direkt nach ihrem Transformations-Video postete die TV-Bekanntheit in ihrer Story Videos von der Aufzeichnung zur Dschungelshow. Nach dem Friseurbesuch ging es für sie also frisch frisiert gleich weiter ans Set.

Die Follower zeigten sich jedenfalls begeistert von Jasmins Veränderung und auch ihren Promi-Kollegen gefällt die neue Frisur. "Richtig schön", schrieb beispielsweise Schauspielerin Michelle Monballijn zu dem Video und versah ihren Kommentar mit einem Herz. Auch die Sängerin Annemarie Eilfeld (31) machte der 43-Jährigen ein Kompliment: "Sieht super aus!"

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren, TV-Star

RTL Jasmin Herren, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

Instagram / jasminherren78 Jasmin Herren im Oktober 2021

