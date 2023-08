Vier Monate nach Liebes-Aus: Matze Höhn ist wieder verliebt

Ist er bald wieder vergeben. Erst im März dieses Jahres gab Matthias Höhn (27) sein Beziehungs-Aus bekannt. Kurz nachdem er mit seiner Ex Jenefer Riili bei Prominent getrennt teilgenommen hatte, verkündete der Influencer seinen Fans die traurige Nachricht. Aber bereits im Juli wurde der Realitystar mit einer unbekannten Frau im Arm gesichtet. Im Interview mit Promiflash verrät Matze jetzt: Er ist wieder verliebt – in die geheimnisvolle Frau von den Fotos?

"Ich bin nicht auf der Suche, weil ich lerne jemanden kennen. Und das ist auch gut so, wie es ist und auch intensiv", gesteht er. "Also wenn da jetzt nichts dramatisch schiefgehen sollte, dann werde ich demnächst eine Freundin haben", stellt der TV-Star gegenüber Promiflash klar. Um wen es sich bei seiner Flamme handelt, behält der 27-Jährige aber vorerst für sich.

Dürfen sich die Fans also bald auf Pärchen-Content von den beiden freuen? "Aber so Pärchen-Content, das passt nicht zu mir, das passt auch nicht zu ihr. Sie will das auch nicht", schiebt Matze direkt hinterher. Seine neue Dame stehe zudem sowieso nicht in der Öffentlichkeit und wolle damit auch nichts zu tun haben. Dennoch: "Klar, wenn es irgendwann mal so weit ist, dann sage ich es. Und dann wird es vielleicht auch mal ein Foto zusammen geben", fügt er abschließend hinzu.

Getty Images Matthias Höhn im Dezember 2022

privat Matze Höhn im Juli 2023

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili mit ihrem Sohn

