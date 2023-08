Calvin Kleinen steht total auf "Are You The One?"-Darya!

Darya Strelnikova verdreht nicht nur den Are You The One – Reality Stars in Love-Männern die Köpfe! Die Blondine sucht in der aktuellen Staffel der Datingshow ihr Perfect Match. Als Nachzüglerin kam sie dabei erst in der dritten Folge dazu – und ließ mit ihrem glamourösen Auftritt viele Münder offen stehen. Und nicht nur in der Sendung hat die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Verehrer: Auch Calvin Kleinen (31) ist hin und weg von Darya!

In einem neuen Reaction-Video auf YouTube erlebt der Reality-TV-Star den Einzug des Models mit. Von ihrem Anblick ist Calvin hin und weg. "Hallo Darya, ja, herzlich Willkommen Darya", schwärmt er, bevor ihm kurz die Sprache wegbleibt. Dann fügt der Aachener staunend hinzu: "Wieso bin ich nicht in dieser Staffel drin? Boah, ey, Granate."

Ob Darya in der Show wohl ihren Traummann finden wird? Immerhin war die Münchnerin schon einmal kurz davor, sich fürs Leben zu binden. Doch die Hochzeit mit ihrem jetzigen Ex Roger kam nicht zustande. Den Grund für die Trennung nannte sie nicht.

Anzeige

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram/ darya Darya Strelnikova, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / darya Darya Strelnikova, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de