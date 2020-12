Darya Strelnikova geht ab sofort wieder allein durchs Leben! Dabei schien bei der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin doch alles auf ein Happy End hinauszulaufen: Erst im Januar 2019 hatte die Beauty verraten, dass sie zum Jahreswechsel von ihrem Partner Roger Steininger einen Heiratsantrag bekommen habe. Auch im Netz teilte das Model regelmäßig süße Turtelbilder mit dem Verlobten. Jetzt folgen allerdings traurige Neuigkeiten: Das Paar hat sich getrennt!

Über ihr überraschendes Liebes-Aus möchte Darya vorerst nicht viele Worte verlieren. So reagierte die Blondine auch auf das Nachhaken eines Fans in einer Instagram-Fragerunde mit den Worten: "Ich möchte jetzt nicht unhöflich sein, aber ich zeige einiges aus meinem Leben, jedoch bleiben einige Dinge bis auf Weiteres privat." Immerhin gehe der Grund für eine Trennung nur das jeweilige Paar etwas an. Der Schönheit gehe es jedoch den Umständen entsprechend gut.

Vom Thema Liebe hat Darya aber wohl erst mal genug. Ihren Fokus möchte sie in Zukunft offenbar auf ihre Karriere richten. "Ich wünsche mir auf jeden Fall fürs nächste Jahr, sich mehr auf mich zu konzentrieren und beruflich weiterzukommen", verriet die einstige Castingshow-Teilnehmerin.

Getty Images Roger Steininger und Darya Strelnikova

Instagram / darya Darya Strelnikova, bekannt durch GNTM

Instagram / darya Darya Strelnikova, Influencerin

