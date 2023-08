Nach Streit mit Sam: Britney Spears schlug sich den Kopf auf

Wie toxisch war ihre Beziehung? Britney Spears (41) und Sam Asghari (29) hatten sich erst im vergangenen Jahr verlobt. Doch nun ist bei dem einstigen Traumpaar alles aus und vorbei: Der ehemalige Personal Trainer hat nämlich die Scheidung von der Sängerin eingereicht. Seitdem gibt es immer mehr Gerüchte, dass es zwischen den beiden auch mal zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll. Nun äußert sich eine weitere Quelle und verrät schockierende Details.

Der TMZ-Gründer Harvey Levin (72) behauptet in "Britney Spears: Divorce & Despair", dass das Paar einmal einen heftigen Streit in London hatte, der damit endete, dass die "Toxic"-Sängerin schwer verletzt wurde und ärztliche Hilfe benötigte. "Sie und Sam stritten sich in einem Hotelzimmer und es wurde so schlimm, dass sie stolperte, auf den Couchtisch fiel und sich den Kopf aufschlug", verrät der Unternehmer. Der Popstar habe anschließend sogar genäht werden müssen.

Britney scheint ihrem Ex allerdings nicht hinterherzutrauern. Die Blondine wurde nämlich kurz nach der Trennung mit einem unbekannten Mann gesichtet. Paparazzi erwischten die Pop-Prinzessin vor einigen Tage vor dem Szenerestaurant Graig's mit ihrem vermeintlichen Date. Gemeinsam stiegen die beiden dann in ihr Auto und fuhren davon.

Getty Images Sam Asghari, Model

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Juli 2019

Getty Images Britney Spears in Los Angeles, Juli 2019

