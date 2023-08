Verdächtig: Besucht Jannik Kontalis Gerda Lewis in Köln?

Machen die zwei ihre Romanze bald offiziell? Schon seit einigen Wochen halten sich die Spekulationen, dass zwischen Jannik Kontalis und Gerda Lewis (30) etwas läuft. Der Ex von Yeliz Koc (29) und die Influencerin deuteten zuletzt an, einander zu vermissen – und nun brodelt die Gerüchteküche weiter. Denn einiges weist darauf hin: Jannik scheint Gerda gerade in ihrer Heimat Köln zu besuchen!

In seiner Instagram-Story zeigt sich der Make Love, Fake Love-Gewinner aktuell in der Domstadt. Dort sportelte er nicht nur mit Gerdas Kumpel Niko Griesert (32), sondern präsentierte auch stolz einen Teller voller Pancakes – eben dieses süße Kunstwerk teilte auch die Brünette auf ihrem Profil. Zudem veröffentlichte Jannik einen Schnappschuss, auf dem ein kleiner Hund zu sehen ist. Dieser sieht Gerdas Vierbeiner Teddy ziemlich ähnlich...

Die kleine Romanze der beiden hatte einige Follower ziemlich überrascht. Immerhin hatten sich Jannik und Gerda vor einigen Monaten noch öffentlich angezickt – offenbar, weil die ehemalige Bachelorette sich in das Trennungsdrama zwischen dem Unternehmer und seiner Ex Yeliz eingemischt hatte. Gerda soll Jannik damals sogar als Stalker bezeichnet haben.

Anzeige

RTL Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Kandidat

Anzeige

Instagram / nikogriesert Jannik Kontalis und Niko Griesert

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de