Andeutung über die Biebers? Selena Gomez sorgt für Aufregung

Will er sie zurück? Justin Bieber (29) und Selena Gomez (31) hatten eine jahrelange On-off-Beziehung geführt. Kurz nach ihrer Trennung hatte der Sänger das Model Hailey Bieber (26) geheiratet. Seither gab es viel Drama zwischen seiner Frau und der Sängerin. Nachdem Hailey nachgesagt wurde, sie mache sich über Justins Ex lustig, bekam sie jede Menge Hate und Morddrohungen ab. Außerdem behauptet ein Teil der Community des Ex-Paares, dass Justin nie über seine Ex hinweggekommen sei. Nun bestärkt Selena diese Hoffnung mit einem Video!

Selena teilt auf Instagram ein Reel, in dem sie eine ikonische Szene aus Sex and the City imitiert, in der Samantha – gespielt von Kim Cattrall (67) – einen Anruf ihres verheirateten Liebhabers entgegennimmt. Nachdem die männliche Stimme sagt: "Es ist vorbei, ich habe es meiner Frau gesagt", ahmt Selena die Antwort nach: "Wer ist da?" Auch wenn sie das Video unter dem Vorwand ihres anstehenden Songs "Single Soon" veröffentlicht haben soll, behaupten ihre Fans, dass es eine Anspielung auf Justin und Hailey sei.

Die Kommentare brodeln vor Aufregung. Ihre Follower fragen sich, ob sich das Ehepaar getrennt haben könnte. "Hat dich Justin vor Kurzem angerufen?", fragt ein User, während ein anderer Fan kommentiert: "Ich weiß, Justin schlägt gerade gegen eine Wand und Hailey liest die Kommentare unter dem Post! Hi Hailey."

Selena Gomez, Sängerin

Selena Gomez im November 2022

Selena Gomez, Sängerin

