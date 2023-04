Hass gegen Hailey: Justin Bieber wandte sich an Ex Selena

Justin Bieber (29) soll sich vor lauter Sorge privat bei Selena Gomez (30) gemeldet haben. Nachdem der Sänger jahrelang eine On-off-Beziehung zu der "Lose You to Love Me"-Interpretin geführt hatte, heiratete er Hailey Bieber (26). Einige Fans waren sich zuletzt sicher, dass sich das Model im Netz über die Ex ihres Mannes lustig gemacht haben soll – woraufhin Hailey mit einer Menge Hassnachrichten konfrontiert wurde. Justin soll sich deshalb privat an Selena gewandt haben, um gegen die Hate-Welle vorzugehen.

Wie eine Quelle gegenüber Radar Online verrät, soll Justin ausgerechnet seine Ex um Hilfe gebeten haben. Laut Angaben des Insiders soll die 30-Jährige sich nämlich nur mit Hailey versöhnt haben, um Justin einen Gefallen zu tun. "Selena mag Hailey noch immer nicht, aber sie sorgt sich immer noch um Justin, der sie insgeheim angefleht hat, die Leute glauben zu lassen, dass die beiden Mädels tatsächlich Frieden geschlossen haben. Es ist nicht Hailey, sondern ihm zuliebe", ist sich der Informant sicher.

Erst auf die Bitte ihres Ex-Freundes hin soll Selena ihre Follower dann darum gebeten haben, Hailey in Ruhe zu lassen. "Hailey Bieber hat mir geschrieben, dass sie Morddrohungen und sehr viel Negativität bekommt. Das ist nicht das, wofür ich stehe. Niemand sollte Hate bekommen oder gemobbt werden", schrieb die "Calm Down"-Interpretin daraufhin in ihrer Instagram-Story.

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammys 2022

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber bei den AMAs 2011

tyrellhampton Hailey Bieber und Selena Gomez gemeinsam auf einem Event im Oktober 2022

