Fynn Lukas Kunz wieder in Datingshow: Das sagt Sylvie Meis

Was sagt sie dazu? Seit mehreren Jahren moderiert Sylvie Meis (45) schon Love Island. In den Staffeln hat sie schon einiges erlebt und viele Singles kennengelernt. Auch Fynn Lukas Kunz (26) war 2021 ein Kandidat der Datingshow. Derzeit ist der Lüneburger wieder Teil von einem Format: er ist bei Die Bachelorette dabei! Was sagt Sylvie dazu, dass der "Love Island"-Star noch mal in einer TV-Show nach der großen Liebe sucht?

"Das finde ich nicht schlimm. Jeder so, wie er das möchte", erklärt die gebürtige Niederländerin im Interview mit Promiflash. Ebenso habe ja auch Adriano Salvaggio seine Liebe später bei Skate Fever gefunden. "Ich meine, es ist nicht so, dass nach 'Love Island' das Fernsehleben und die Shows aufhören, also wenn die damit noch mal weiterkommen können. Aber es wird nicht schöner als bei uns, das kann ich garantieren", witzelt Sylvie weiter.

Bei "Love Island" war Fynn damals fündig geworden und war nach der Show noch einige Zeit mit Greta Engelfried zusammen. Und auch bei der Bachelorette scheint er Erfolg zu haben: Der Fitnessfan steht neben Adrian Alian (27) im Finale um die letzte Rose von Jennifer Saro!

RTLZWEI/Magdalena Possert Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

RTLZWEI / Paris Tsitsos Fynn und Greta, Couple bei "Love Island" 2021

Die Bachelorette, RTL Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz beim Dreamdate

