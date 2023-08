Kevin Hart im Rollstuhl: Stevan Ridley entschuldigt sich

Die beiden nehmen es mit Humor! Vor Kurzem teilte Kevin Hart (44) beunruhigende News mit seinen Fans: Der Comedian sitzt für ein paar Wochen im Rollstuhl! Offenbar hat er sich mit seinem Kumpel Stevan Ridley (34) ein kleines Rennen geliefert und sich dabei ziemlich an der Hüfte verletzt. Jetzt meldet sich auch Stevan zu dem Vorfall – und scherzt auf Kosten von Kevin.

In seiner Instagram-Story richtet der NFL-Star ein paar Worte an seinen Freund. "Ich habe gesehen, wie Tom Brady (46) es in deinem Alter gemacht hat, also dachte ich, du hättest auch das Zeug dazu, Bruder. Tut mir leid, werde wieder gesund und bring uns alle weiterhin zum Lachen", witzelt Stevan.

Vor wenigen Stunden meldete sich schon Kevin und erzählte, dass er sich an der Hüfte verletzt hat. "Ich sitze im Rollstuhl. Und warum? Nur weil ich versucht habe, da rauszugehen und ein paar Sachen wie die jungen Leute zu machen", ärgerte er sich im Netz. Das Rennen gegen den zehn Jahre jüngeren Stevan hatte er damit wohl verloren!

Instagram / kevinhart4real Kevin Hart im Rollstuhl

Getty Images Stevan Ridley, einstiger New-England-Patriots-Spieler

Instagram / kevinhart4real Kevin Hart an seinem Geburtstag im Juli 2021

