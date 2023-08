Kevin Hart sitzt nach kleinem Rennen mit Freund im Rollstuhl

Das ging wohl nach hinten los! Kevin Hart (44) teilt im Netz gerne Einblicke aus seinem Leben. So postet er niedliche Schnappschüsse seiner vier Kinder oder auch Selfies mit seiner Frau Eniko (39). Dabei nimmt der Comedian kein Blatt vor den Mund. Nun hat er aber eine weniger schöne Angelegenheit mitzuteilen: Bei einem Spaß-Rennen mit seinem Kumpel hat sich Kevin ziemlich verletzt!

Auf Instagram teilt der 44-Jährige ein Video von sich, in dem er von seinem jüngsten Unfall berichtet. "Ich sitze im Rollstuhl. Und warum? Nur weil ich versucht habe, da rauszugehen und ein paar Sachen wie die jungen Leute zu machen", erklärt Kevin in dem Clip. Offenbar hat er aus Spaß ein Rennen mit seinem Kumpel und NFL-Star Stevan Ridley gemacht und sich dabei Risse im Hüftbereich zugezogen. "Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe es zerrissen und das hier habe ich auch zerrissen. Ich kann nicht laufen", fügt er hinzu. Die nächsten Wochen wird Kevin wohl im Rollstuhl verbringen.

Schon 2019 war der TV-Star in einen schlimmen Unfall verwickelt. Er war Beifahrer, als der Fahrer des Autos auf einem Highway in Malibu plötzlich die Kontrolle verlor und in einen Holzzaun krachte. Damals erlitt Kevin einen dreifachen Wirbelsäulenbruch und musste einige Zeit in der Reha verbringen.

Instagram / kevinhart4real Kevin Hart mit seiner Tochter Heaven im Mai 2023

Instagram / kevinhart4real Kevin Hart im Rollstuhl

Getty Images Kevin Hart, Comedian

