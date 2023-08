Prinz Harry in London: Darum kommt Herzogin Meghan nicht mit

Darum lässt Herzogin Meghan (42) ihren Mann Prinz Harry (38) alleine! Am 8. September 2022 hatten erschütternde Neuigkeiten weltweit die Runde gemacht: Nachdem es bereits schlecht um ihre Gesundheit stand, starb Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren. In wenigen Wochen jährt sich ihr Tod zum ersten Mal. Ihr entfremdeter Enkel Harry soll sich in diesem Zeitraum in Großbritannien aufhalten – allerdings ohne seine Ehefrau. Eine Royal-Expertin will den Grund für Meghans Fehlen wissen!

Wie bereits mehrere Medien berichteten, wird der 38-Jährige am 7. September eine Rede bei den WellChild-Awards halten. Zwei Tage später reist Harry für die diesjährigen Invictus Games nach Düsseldorf, wo er auch auf seine Frau treffen wird. Die Royal-Biografin Angela Levin will wissen, warum Meghan ihren Liebsten nicht wie sonst auch zu der Preisverleihung in London begleitet. "Meghan kann aus mehreren Gründen nicht nach Großbritannien kommen – wegen der Öffentlichkeit und der Familie ihres Mannes. Sie weiß, dass sie weder von der einen noch von der anderen Seite willkommen geheißen werden würde, und damit kann sie nicht umgehen", erklärt sie gegenüber The Sun.

Bislang ist unklar, ob Harry am Todestag seiner Großmutter seine Familie sehen wird – die britische Königsfamilie soll diesen Tag im schottischen Balmoral Castle verbringen. "Wir wissen nicht, ob eine Einladung verschickt wurde. Ich wäre ziemlich überrascht, wenn [Harry] sie angenommen hätte", erklärte ein Insider gegenüber US Weekly.

