Zum ersten Todestag der Queen: Prinz Harry reist nach London

Kehrt Prinz Harry (38) für diesen emotionalen Tag zurück in den Kreis seiner Familie? Nachdem der Rotschopf und seine Frau Herzogin Meghan (42) 2020 ihre royalen Pflichten niedergelegt hatten und in die USA ausgewandert waren, kriselte es immer mehr zwischen den Wahlkaliforniern und der britischen Königsfamilie. Seither ließ sich Harry nur selten in seiner alten Heimat blicken. Am 8. September jährt sich nun aber der Todestag von Queen Elizabeth II. (✝96) zum ersten Mal – und in diesem Zeitraum wird sich auch Harry in London befinden.

Das berichtet jetzt The Telegraph. Der 38-Jährige wird sich am Vortag des ersten Todestages seiner Großmutter in London aufhalten, da er eine Rede bei den WellChild-Awards hält. Ob er auch den 8. September in Großbritannien verbringen wird, um der Queen zu gedenken, ist bisher nicht bekannt. Es wird aber davon ausgegangen, dass Harry weder seinen Vater Charles (74) noch seinen älteren Bruder William (41) während seines Aufenthalts sieht.

Der Royal-Experte Gareth Russell verriet bereits gegenüber Us Weekly, dass die britische Königsfamilie den Todestag der Monarchin im privaten Rahmen begehen und Urlaub im schottischen Balmoral Castle machen wird. "Wir wissen nicht, ob eine Einladung verschickt wurde. Ich wäre ziemlich überrascht, wenn [Harry] sie angenommen hätte", heißt es seitens des Experten.

Getty Images Prinz Harry, 2017

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Harry bei der Chelsea Flower Show 2015

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, König Charles und Königin Camilla in Schottland, Juli 2023

