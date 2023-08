Sind Prinz William und Kate noch sauer auf Prinz Harry?

Das haben sie ihm nicht verziehen! Nachdem Prinz Harry (38) zusammen mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt hatte, veröffentlichte er seine Biografie "Reserve" im März dieses Jahres. Darin behauptet er, dass sein Bruder ihn 2019 körperlich angegriffen habe. Ein Insider verrät jetzt, wie Prinz William (41) und Prinzessin Kate (41) mittlerweile zu Harrys Enthüllung stehen!

Wie Sky News berichtet, plaudert der königliche Biograf Tom Quinn nun aus, dass das royale Ehepaar wohl noch immer wütend auf Harry sei: "Ich habe Leute interviewt, die für Harry und Meghan gearbeitet haben, [...] und ich habe Leute interviewt, die für William und Kate gearbeitet haben. Sie sagten, dass es im Privaten viel mehr Wut gebe, als öffentlich gezeigt würde. William und Kate sind ganz besonders wütend über die Anschuldigung, dass William Harry körperlich angegriffen haben soll."

Besonders ärgern solle den Prinzen von Wales, dass die Schwierigkeiten zwischen ihm und seinem jüngeren Bruder öffentlich gemacht worden seien. Zerstritten sind die Brüder bereits seit einigen Jahren und laut Royal-Experte Nick Bull wird sich das wohl in nächster Zeit auch nicht ändern. Sie sollen sich bewusst aus dem Weg gehen: "Ich bin mir sicher, dass jeder seine Termine so legt, dass es keine Überschneidungen gibt. [...] Die Momente, in denen man sich über den Weg laufen könnte, gibt es also nicht."

