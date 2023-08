Verena Kerth äußert sich erstmals zu den Prügelvorwürfen!

Sie schildert ihre Sicht der Dinge! Verena Kerth (42) und Marc Terenzi (45) hatten zuletzt immer wieder mit Negativschlagzeilen für Aufsehen erregt. Zuletzt geriet ein Streit der beiden in Hamburg so sehr außer Kontrolle, dass sogar die Polizei anrücken musste. Während die Influencerin kurz danach die Sache kleinredete, klingt das nun ganz anders: Verena gibt zu, dass Marc und sie an einiges arbeiten müssen!

Gegenüber Bild erklärt die 42-Jährige kleinlaut: "Selbstverständlich ist es von unserer Seite nicht in Ordnung, uns in einem Hotelzimmer so laut zu streiten, dass die Polizei von den Mitarbeitern gerufen wird." Dennoch stellt die Blondine klar, dass sie alle Rechnungen beglichen habe und sie nicht betrunken hinterm Steuer saß. Auch sind in der Streitsituation "keine Dritten in Mitleidenschaft gezogen worden".

Verena ist neben der Einsicht aber auch etwas genervt – genervt von all den Leuten, die ihnen jetzt einen vermeintlich guten Ratschlag geben oder ihre Meinung kundtun wollen. "Klar ist, dass so ein Vorfall wie in Hamburg einfach falsch war und wir ernsthaft daran arbeiten werden, dass so was nie wieder vorkommt", erklärt sie abschließend.

ActionPress Verena Kerth und Marc Terenzi im Juni 2023

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Getty Images Marc Terenzi und Verena Kerth, Dezember 2022

