Neue Vorwürfe: Schlägt Verena Kerth ihren Verlobten Marc?

Die Schlagzeilen um Verena Kerth (41) und Marc Terenzis (44) Beziehung reißen nicht ab. In den vergangenen Wochen waren Gerüchte in Umlauf geraten, dass es zwischen der Moderatorin und dem Sänger immer wieder zu Auseinandersetzungen kommt. Bilder tauchten auf, auf denen Verena sich Tränen aus den Augen zu wischen schien. Fast zeitgleich war Marc aus seiner Band geflogen, weil er sich angeblich mehrere Fehltritte geleistet hatte und bei einer Probe mit blauem Auge erschien. Jetzt behauptet eine gute Freundin des Musikers, Verena würde ihn schlagen.

Bild liegt ein bereits 2018 aufgenommenes Video vor, das zeigen soll, wie die diesjährige Dschungelcamp-Kandidatin dem dreifachen Vater eine Backpfeife verpasst. Mandy Johnson, die vor mehreren Jahren mit Marc zusammen war, erzählte dem Blatt: "Die Tatsache, dass Verena ihn schlägt, ist demütigend für Marc, deshalb sagt er nichts. Er kann sich nicht von ihr trennen, es gibt Verträge." Er habe nichts und sei momentan darauf angewiesen, mit ihr zusammen auf Events eingeladen zu werden. "Er rief mich mehrfach an, weinte. Seit er mit Verena zusammen ist, wollen auch seine Kinder nichts mehr mit ihm zu tun haben, worunter er sehr leidet", schilderte die 33-Jährige. Sie mache sich Sorgen um Marc und würde ihn am liebsten zurück nach Amerika holen: "Ich würde mir wünschen, dass er endlich aus dieser toxischen Beziehung rauskommt." Mandy fügte hinzu, dass Marc kein schlechter Mensch sei, sondern einfach viele Sachen falsch mache. "Er hat ein Trauma aus seiner Kindheit, dass er nie verarbeitet hat. Er steckt Schläge ein, würde aber nie zurückschlagen, schon gar nicht eine Frau", betonte sie.

Verena weist die Vorwürfe klar zurück. "Die Grenze des Aushaltbaren ist mit dieser Eskalationsstufe erreicht. Auch an den neuesten Unterstellungen und Behauptungen ist überhaupt nichts dran. Sie sind böswillig und unwahr. In unserer Beziehung gab und gibt es keine Gewalt", erzählte die gebürtige Münchnerin der Zeitung in einem Telefonat, bei dem auch Marc anwesend gewesen sein soll. Die Behauptungen seien ihr zufolge Rufmord und falsche Tatsachenbehauptung.

ActionPress Marc Terenzi und Verena Kerth

Getty Images Marc Terenzi und Verena Kerth, Dezember 2022

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi, November 2022

