Heidi Klum streitet neue Gerüchte über 900-Kalorien-Diät ab!

Sie spricht ein für allemal Klartext! Heidi Klum (50) hat trotz vier Kindern immer noch eine Wahnsinnsfigur – und das weiß sie offenbar auch. Auf Social Media stellt die Germany's Next Topmodel-Chefjurorin nämlich nur zu gerne ihren durchtrainierten Körper in sexy Bikinifotos und aufreizenden Videos zur Schau. Momentan machen allerdings fiese Gerüchte die Runde, dass die Laufstegschönheit angeblich eine 900-Kalorien-Diät halte – und dagegen wehrt sich Heidi jetzt!

In einer neuen Story auf Instagram reagiert die 50-Jährige nun empört auf die brodelnde Gerüchteküche – und beteuert dabei, dass die angeblichen 900 Kalorien pro Tag kompletter Schwachsinn seien. "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals in meinem Leben meine Kalorien zählen musste", macht die Beauty klar und fügt hinzu: "Glaubt nicht alles, was ihr lest. Ich zähle meine Kalorien nicht."

Erst vor wenigen Tagen verriet Heidi im Netz, dass sie sich nur sehr selten auf die Waage stellt. Nachdem ein Fan von der Laufstegschönheit in einer Fragerunde wissen wollte, wie viel sie aktuell wiegt, stieg sie dann doch nach Langem mal wieder auf das Wiegegerät. Das Ergebnis: 62,6 Kilogramm.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im August 2023

Getty Images Heidi Klum, Vanity Fair Oscar Party 2023

Instagram / heidiklum Heidi Klum im August 2023

