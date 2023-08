Zu viel Hate: Christian Wolf macht Instagram-Profil dicht

Christian Wolf hat die Nase voll! Der Fitness-Influencer war in den vergangenen Wochen mächtig in die Kritik geraten. Er hatte seine Partnerin Antonia Elena verlassen, obwohl sie ein Kind von ihm erwartet. Als Grund nannte er, ihr nicht das bieten zu können, was sie verdiene – wegen seiner Firma hätte er kaum Zeit für sie. Doch auch wegen seiner Handlungen in Bezug auf sein Unternehmen entfachte eine Hate-Welle, die kein Ende zu nehmen schien. Daher setzt Christian seiner Instagram-Karriere jetzt vorerst ein Ende!

"Ich sage es euch ganz ehrlich: Ich möchte das so nicht mehr. Daher werde ich bis auf Weiteres mein Profil hier beenden", gestand der Unternehmer seiner Instagram-Community. Ihm gegenüber seien viele "haltlose, falsche und unwahre Sachen behauptet" worden. Es seien Dinge passiert, die für ihn eindeutig Grenzen überschreiten. Aber auch er habe Aussagen getätigt, die er heute nicht mehr tätigen würde: "Dafür möchte ich mich entschuldigen." Der Sportliebhaber wolle sich nun auf andere Dinge konzentrieren, denen er lange nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt habe. "Denn obwohl Toni und ich kein Paar mehr sind, wollen wir unserem Kind eine tolle Zukunft bieten und die bestmöglichen Eltern sein", betonte er. Bis auf diesen Beitrag wurden alle Posts gelöscht.

Christian habe Social Media fast sechs Jahre lang gemacht – von Anfang an sei es sein Ziel gewesen, seinen Fans mit seinen Nahrungsergänzungsmitteln zu helfen: "Ich hoffe, ich habe denen von euch, die mir lange folgen, genug Wissen und Motivation mitgegeben, um jetzt auch ohne mich Erfolg zu haben." Sein Team werde das Ganze weiterführen. Er möchte sich zurückziehen, um es zu schützen.

Instagram / Ce54ZPOscJB Christian Wolf und Antonia Elena, Webstars

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Fitness-Influencer

Promiflash Antonia Elena und Christian Wolf, Influencer

