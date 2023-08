Geld vor Baby: Fans sind schockiert von Christian Wolf!

Christian Wolf erntet einen Shitstorm! Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass der Unternehmer und Antonia Elena sich nach fünf Jahren getrennt haben. Dabei erwartet die Fitness-Influencerin aktuell ein Baby von ihrem Ex. Vor wenigen Stunden äußerte sich der werdende Vater dann auch erstmals zur Trennung. Laut ihm sei er beruflich zu sehr eingespannt als dass er eine Beziehung führen könne. Doch genau an dieser Aussage stören sich viele Fans – sie sind fassungslos!

Christian bekommt sein Fett weg! Auf Instagram lassen die Fans kein gutes Haar an dem Fitness-Unternehmer. "Einige Zeit zusammen, verlobt, eine lange Kinderwunschbehandlung durchgestanden und jetzt hat der Herr gemerkt, er hat keine Zeit für Toni und sein Kind? Alles klar", wettert eine Userin. Beinahe in jedem Kommentar muss der Influencer sich den Vorwurf gefallen lassen, dass er seine Firma seinem ungeborenen Kind vorziehe. "So eine verantwortungslose Ausrede. Er lässt sie für Geld mit dem Kind sitzen…unfassbar", schießt ein Anderer.

In seinem Statement erklärte Christian, dass er Antonia die Aufmerksamkeit, die sie verdiene, nicht geben könne. Wie es mit den beiden weitergeht, wenn ihr gemeinsames Kind da ist, ist noch unklar. Doch auch da haben einige Fans eine klare Meinung. "Bin gespannt, ob er sich dann Zeit für sein Baby nimmt, wenn es da ist. Aber dafür wird ihm sicherlich auch eine Ausrede einfallen.", meint User.

