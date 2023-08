Das war der Grund für Helen Flanagan und Scotts Liebes-Aus

Das verheimlichte sie bisher. Helen Flanagan (33) und Scott Sinclair gingen 13 Jahre lang Seite an Seite. Sie wurden Eltern dreier Kinder. Die Hochzeit stand ebenfalls schon vor der Tür, denn das Paar verlobte sich 2018. Allerdings kam es nie zum nächsten Schritt. Denn die Beziehung der Schauspielerin und des Stürmers fand im vergangenen Jahr ein Ende. Nun verkündet Helen, wieso das Ex-Paar getrennte Wege ging.

In einem TikTok-Video mit dem Titel "Daten als eine Single-Mama" offenbart die "Coronation Street"-Darstellerin, wieso sie sich von ihrem Ex trennte. "Ich war von 19 bis 31 mit meinem Ex zusammen und er war mein Ein und Alles", fängt sie an zu erzählen. Sie erinnert sich an die schöne Zeit mit Scott und wie besonders ihre Beziehung war. "Zum Ende hin haben wir uns einfach auseinandergelebt", gesteht die Britin. Also scheint zwischen den beiden kein böses Blut zu fließen.

Für Helen geht das Leben von nun an weiter. Sie lud sich sogar eine Datingapp runter. Dadurch sammelte sie auch schon ihre ersten Datingerfahrungen nach einer so langen Beziehung. Allerdings hatte sie wohl bereits schlechte Erlebnisse. "In vier Monaten ist schon 2024, lasst niemanden eure Zeit verschwenden", rät sie ihren Fans auf Instagram.

Instagram / scotty__sinclair Helen Flanagan und Scott Sinclair im Juni 2022

Getty Images Helen Flanagan, TV-Star

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan

