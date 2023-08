Nach Trennung: Helen Flanagan will keine "Zeit verschwenden"

Helen Flanagan (33) hat wohl einiges hinter sich! 13 Jahre lang war die einstige "Coronation Street"-Darstellerin gemeinsam mit Scott Sinclair durchs Leben gegangen. Die beiden hatten sich sogar das Jawort geben wollen. Doch im vergangenen Jahr sollte alles anders kommen: Die beiden hatten sich getrennt. Mittlerweile stürzte sich die Beauty aber wieder ins Dating-Leben. Doch dabei haben wohl einige Männer Helens Zeit verschwendet!

In ihrer Instagram-Story teilt die 33-Jährige nun ziemlich kryptische Zeilen. "In vier Monaten ist schon 2024, lasst niemanden eure Zeit verschwenden", hält sie ihre Fans an. Ob sie etwa selbst schlechte Erfahrungen in den vergangenen Monaten machte? "Geht geflissentlich mit eurer Zeit um und mit wem er sie verbringt", fügt Helen noch hinzu. Außerdem rät sie ihren Fans, ihre Ziele auszurichten und mutig genug zu sein, neue Erfahrungen zu machen.

Erst kürzlich plauderte ein Insider gegenüber The Sun aus, dass Helen sich mittlerweile wieder in die Dating-Szene gewagt habe. "Sie hat sich eine Weile mit jemandem getroffen, doch sie stellte fest, dass sie besser als bloße Freunde zusammenpassen", berichtete die Quelle. Die Britin wolle es aber langsam angehen und sich derzeit noch nicht wieder in feste Hände begeben.

Helen Flanagan und Scott Sinclair

Helen Flanagan bei der Londoner Fashion Week 2023

Helen Flanagan, Schauspielerin

