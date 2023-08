Für Karriere: Dua Lipa wurde zu Gewichtsabnahme geraten!

Ehrliches Geständnis! Die Sängerin Dua Lipa (28) ist seit Jahren im Musikbusiness erfolgreich und konnte auch als Model schon zahlreiche Jobs an Land ziehen. Neben ihrer besonderen Stimme hat die 28-Jährige nämlich auch optisch einiges zu bieten und gilt für viele als echte Traumfrau. Trotz ihrer vielen Vorzüge war auch Dua nicht immer vor Kritik sicher, wie sie jetzt gesteht: Offenbar war ihr zu Beginn ihrer Karriere zu einer Gewichtsabnahme geraten worden!

Im Gespräch mit Vogue France packt die Powerfrau darüber aus, wie sie zu Beginn ihrer Modelkarriere von einem hohen Tier in der Industrie für ihren Körper kritisiert worden war. Die Person, deren Namen Dua nicht teilen wollte, hatte ihr geraten, einige Kilo an Körpergewicht zu verlieren, was das Stimmwunder aber ablehnte: "Ich fühlte mich großartig, so wie ich war; ich hatte keinen Grund, mich ändern zu wollen." Nichtsdestotrotz hätten Momente wie diese auch zu Selbstzweifeln geführt: "Es gab Zeiten, in denen ich mein Aussehen infrage gestellt habe."

Auch wenn es karrieretechnisch derzeit bei der Schönheit nicht besser laufen könnte, muss sie sich auch über Unschönes ärgern. Laut offiziellen Dokumenten, die Radar Online zugespielt wurden, verklagt ein Musikproduzent die "Sweetest Pie"-Interpretin auf Schadensersatz in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Während der Produktion von "Levitating" soll Dua gegen das Urheberrecht verstoßen und einen Vertrag gebrochen haben.

Getty Images Dua Lipa auf dem Cannes Filmfestival im Mai 2023

Getty Images Dua Lipa auf der Los Angeles-Premiere von "Barbie" im Juli 2023

Getty Images Dua Lipa auf der Premiere von "Barbie" im Juli 2023

