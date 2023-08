Dua Lipa und Romain verbringen Ibiza-Urlaub mit Geschwistern

Sie verbringen ihren Urlaub mit der Familie! Dua Lipa (27) und Romain Gavras (42) machten ihre Beziehung im Mai offiziell, nachdem sie bereits zwei Monate zuvor händchenhaltend erwischt worden waren. Im vergangenen Monat verbrachten die Turteltauben auch einen romantischen Urlaub miteinander. Und offenbar ist das Paar immer noch in Reiselaune: Denn Romain und Dua verbringen gemeinsame Zeit in der Sonne mit der Familie!

Paparazzi erwischten die beiden gemeinsam mit Duas Schwester Rina und Bruder Gjin auf Ibiza. Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die vier vor einem Flughafen der Insel, wo sie sich eine Raucherpause gönnen. Die Musikerin trägt eine kurze graue Hose und kombiniert dazu ein weißes Tanktop mit einem großen roten Kreis. Romain zeigt sich in einem komplett schwarzen Outfit, während Rina eine bunte gestreifte Bluse mit einer kurzen Shorts trägt. Gjin hat eine kurze Camouflage-Shorts und ein braunes T-Shirt an. Es scheint, als würden die vier in aller Seelenruhe auf etwas warten.

In den nächsten Wochen könnte es jedoch deutlich unentspannter für die Musikerin werden. Laut offiziellen Dokumenten, die Radar Online zugespielt wurden, verklagt ein Musikproduzent die "Sweetest Pie"-Interpretin auf Schadensersatz in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Während der Produktion von "Levitatin" soll Dua gegen das Urheberrecht verstoßen und einen Vertrag gebrochen haben.

Instagram / dualipa Romain Gavras mit Dua Lipa in Griechenland, Juli 2023

Instagram / dualipa Romain Gavras mit Dua Lipa in Griechenland, Juli 2023

Getty Images Dua Lipa, britisch-albanische Sängerin

