Ganz romantisch: Derek Hough und Hayley haben Ja gesagt!

Sie haben sich getraut! Vergangenes Jahr hatte Derek Hough (38) seiner Partnerin Hayley Erbert nach rund sieben Jahren Beziehung die Frage aller Fragen gestellt. Seither plauderte das Paar immer wieder offen in Interviews über ihre Hochzeitsplanung – das Datum hielten der Dancing with the Stars-Profi und seine Liebste jedoch geheim. Jetzt war es aber endlich so weit: Derek und Hayley haben sich das Jawort gegeben!

Die Hochzeit fand am Samstag in Monterey County, Kalifornien, im Beisein von 196 Gästen statt. Im Interview mit People schwärmt das Brautpaar von seinem ganz besonderen Tag. "Es ist so interessant, was ein kleines Stück Metall mit deiner ganzen Persönlichkeit und deiner ganzen Einstellung zu allem anstellen kann, wenn du plötzlich denkst: 'Oh, ich habe dieses Versprechen, das ich die ganze Zeit mit mir herumtrage'", verrät der 38-Jährige gegenüber People. Seine Frau Hayley betonte, dass für sie nun ein Traum wahr geworden sei: Sie könne von jetzt an mit ihrem Derek gemeinsam durchs Leben tanzen!

Und auch auf die Flitterwochen freuen sich die beiden bereits. Diese werden sie in Italien verbringen. "Wir waren noch nie dort. Also, ich war schon mal für einen Wettbewerb da, aber das war es dann auch. Wir konnten [das Land] also noch nicht wirklich erkunden", erzählt Derek. Umso mehr freue es ihn, das nun gemeinsam mit seiner Ehefrau machen zu können.

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough, Juni 2022

Instagram / hayley.erbert Derek Hough und Hayley Erbert 2022

Getty Images Hayley Erbert und Derek Hough, August 2022

