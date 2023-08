Helikopter statt Fahrrad: Darum fliegen die Geissens lieber!

Sie rechtfertigen ihren Lifestyle! Robert (59) und Carmen Geiss (58) zählen zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Medienwelt. Die Multimillionäre führen ein echtes Jetset-Leben. In ihrer eigenen Reality-Doku Die Geissens gewähren die Wahlmonegassen nur zu gerne private Einblicke in ihren Luxus. Helikopter-Trips und Reisen im Privatjet gehören zu ihrem Alltag – und darauf wollen Carmen und Robert wohl auch nicht verzichten!

Im SWR-Interview mit der Komikerin Hazel Brugger (29) und ihrem Mann Thomas Spitzer (34) äußert sich das Pärchen nun zu seinem CO₂-Fußabdruck. "Jeder will ja auch reisen. Mit dem Fahrrad kommst du halt nicht nach Dubai – du musst mit dem Flugzeug dahin fliegen", erklärt Carmen und fügt hinzu: "Wenn wir so etwas wie einen Helikopter nutzen, dann ist das meist geschäftlich. Wenn du das alles im Auto machst – dir fehlt die Zeit."

Von öffentlichen Verkehrsmitteln scheinen die beiden ebenfalls nicht viel zu halten: Erst vor wenigen Wochen fuhren die Eheleute erstmals mit der Metro. "Heute mal U-Bahn gefahren. Eine ganz neue Erfahrung! In New York schon ein bisschen gefährlich, aber wir haben es überlebt", schrieb Robert zu einem Instagram-Selfie, das die beiden in einem Waggon zeigt.

Instagram / carmengeiss Shania, Davina, Robert und Carmen Geiss im Juni 2023

Instagram / robertgeiss_1964 Robert und Carmen Geiss im Juni 2023

Instagram / robertgeiss_1964 Robert und Carmen Geiss in der U-Bahn

