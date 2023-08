Insta-Rückkehr? Herzogin Meghan könnte Mega-Summen verdienen

Geht es bald bergauf? Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (38) versuchen sich gerade an einer großen Hollywood-Karriere. Doch will diese bisher einfach nicht ins Rollen kommen. Auf geplatzte Netflix-Deals folgen genervte Nachbarn und sogar eine angebliche Ehekrise. Doch könnte sich das Blatt schon bald wenden – vor allem für Meghan. Ein Experte ist sicher: Meghans Rückkehr zu Social Media könnte sich für sie als ein lukratives Geschäft entpuppen.

US-Berichten zufolge bereite sich die 42-Jährige auf die Rückkehr zu Instagram vor – dafür soll sie sich sogar schon ein Profil mit dem Usernamen Meghan zugelegt haben. "Ich gehe davon aus, dass sie schnell zu einem der Accounts mit den meisten Followern wird. [...] Sie würde sofort in die Top Ten der bestbezahlten Influencer der Welt aufsteigen", sagt Social-Media-Experte Eric Schiffer Daily Mail. Während die Kardashians mit einem Post Beträge in Millionenhöhe kassieren, könnte sich auch die Herzogin von Sussex schnell dort einreihen. "Ihr Status ist einzigartig, weil sie eine Berühmtheit, Schauspielerin und ein Royal ist", erklärt Eric.

Doch sei das nicht das einzige aktuelle Projekt von Meghan: Für die Frau an Harrys Seite könnte der nächste große Schritt bevorstehen. Wie Mirror berichtete, soll sie derzeit an einer eigenen Wellness-Marke arbeiten, ähnlich wie der von Schauspielerin Gwyneth Paltrow (50). Ob sich die Gerüchte am Ende jedoch wirklich bewahrheiten werden, bleibt vorerst abzuwarten.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Australien im Oktober 2018

Getty Images Herzogin Meghan im September 2022

Getty Images Herzogin Meghan im September 2012

