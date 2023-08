Kryptischer Post: Deutet Ellie Goulding etwa Liebes-Aus an?

Ist etwa alles aus und vorbei zwischen Ellie Goulding (36) und ihrem Mann Caspar Jopling (31)? Seit vier Jahren gehen die Sängerin und ihr Liebster bereits als Ehepaar gemeinsam durchs Leben. 2021 wurden die beiden sogar Eltern des kleinen Arthur. Doch in den vergangenen Monaten machten immer wieder Gerüchte über eine Ehekrise und ein Liebes-Aus die Runde. Jetzt teilt Ellie im Netz kryptische Zeilen – spielt sie damit etwa auf eine Trennung an?

"Ich weiß nicht, wer das hören muss, aber – mach weiter!", schreibt die 36-Jährige nun auf Instagram und veröffentlicht dazu eine Reihe von Bildern. So sind unter anderem Selfies der Musikerin zu sehen, auf welchen sie leicht traurig in die Kamera blickt. Aber auch Urlaubsfotos sowie ein Bild mit ihrem Sohn Arthur. Es scheint, als wolle Ellie nicht nur ihre Fans, sondern auch sich selbst ein wenig Kraft geben. Ein Zitat in ihrer Story verstärkt diesen Eindruck noch. "Ja, es kann jederzeit passieren. Ein Tornado, ein Erdbeben, Armageddon. Es kann passieren", heißt es unter andrem darin. Deutet sie hiermit etwa an, dass die Gerüchte über eine Ehekrise wahr sind?

Bestätigt hat die "Starry Eyed"-Interpretin eine Trennung bislang nicht. Doch im Juli, nur kurz nachdem die Spekulationen begonnen hatten, wurde Ellie bei einem Ausflug in London von Paparazzi abgelichtet. Auf den Bildern ist deutlich zu erkennen, dass die Blondine ohne ihren Ehering unterwegs war.

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding, August 2023

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding mit ihrem Sohn Arthur

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding, Sängerin

