Nach Schulabbruch: Gina Beckmann hat Abschluss nachgeholt!

Besser spät als nie! Gina Beckmann gab bereits in der Vergangenheit preis, dass sie im Alter von 18 Jahren die Schule abgebrochen hatte. 2020 nahm die gebürtige Würzburgerin an der 13. Staffel von Big Brother teil und landete sogar auf dem zweiten Platz. Inzwischen hat sich der Realitystar auch eine erfolgreiche Karriere als Influencerin aufgebaut. Nun teilt sie mit ihren Followern eine erfreuliche Nachricht: Gina hat ihre Mittlere Reife nachgeholt!

In einem neuen Beitrag auf Instagram verrät die 23-Jährige jetzt, dass sie still und heimlich ihren Realschulabschluss gemacht hat. Auf dem Foto ist zu sehen, wie die Blondine voller Stolz mit ihrem Zeugnis in der Hand ein Selfie aufnimmt. "Die Frage ist: Bin ich jetzt intelligenter als vorher oder immer noch dumm", witzelt sie dazu und fügt hinzu: "Na ja, glaubt an euch Leute, ihr könnt alles schaffen und erreichen."

Die frohe Botschaft kommt nur einen Monat, nachdem die #CoupleChallenge-Bekanntheit die Trennung von ihrer Freundin Emily im Netz öffentlich gemacht hatte. "Es ist in den letzten Wochen, Monaten, Tagen eine Menge passiert", berichtete Gina in einer Story. Noch immer sei sie ziemlich traurig und vermisse ihre Ex sehr.

Instagram / basic_gina Gina Beckmann, Realitystar

Instagram / basic_gina Gina Beckmann im Mai 2023

Instagram / basic_gina Gina Beckmann im Oktober 2022

