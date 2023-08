Sind Fata Hasanovićs Brüste dank Schwangerschaft gewachsen?

Fata Hasanović (28) plaudert aus dem Nähkästchen. Im Frühjahr hatte die Influencerin bekannt gegeben, dass sie schon bald zum ersten Mal Mama wird. An ihrer Schwangerschaft lässt die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin ihre Fans Tag für Tag im Netz teilhaben und redet dabei auch über all die Veränderungen, die ihr Körper derzeit durchmacht. Jetzt verrät Fata, ob die Schwangerschaft sich auf die Größe ihrer Oberweite ausgewirkt hat.

"Nein, leider gar nicht", antwortet die 28-Jährige im Rahmen eines Q&A in ihrer Instagram-Story auf die Frage eines Fans. Dabei gibt sie zu, dass sie sich das jedoch gewünscht hätte. "Ich wollte einmal im Leben wissen, wie es ist, große Brüste zu haben", zeigt sich Fata leicht enttäuscht. Eine Operation komme nämlich nicht für die Influencerin infrage.

Auch spricht sie offen darüber, wie viel sie bisher in der Schwangerschaft zugenommen hat. "Bin jetzt bei 90 Kilo", berichtet die werdende Mama. Ihr Startgewicht habe bei 75 Kilogramm gelegen. "Also ich habe 15 Kilo zugenommen", fasst die Dubai-Auswanderin zusammen.

Fata Hasanović, Influencerin

Fata Hasanović, Influencerin

Fata Hasanović im Mai 2023

