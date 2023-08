So läuft Sylvie Meis' Tag als "Love Island"-Moderatorin ab!

Was macht sie den ganzen Tag? Sylvie Meis (45) versucht auch in diesem Jahr wieder, liebeshungrige Singles unter die Haube zu bekommen: Bei Love Island verkuppelt die Moderatorin ab dem 11. September wieder die Kandidaten bei den Paarungszeremonien. Die finden aber nicht jeden Tag statt – wie sieht also der Alltag der Blondine während der Dreharbeiten aus? Das verrät Sylvie jetzt gegenüber Promiflash!

"Das ist auch typisch für 'Love Island' – nichts ist typisch", erklärt die Mutter eines Sohnes im Interview mit Promiflash. Teilweise stehe sie morgens auf und ahne nichts Böses, bis dann ein Anruf komme: "Das macht es natürlich auch sehr, sehr aufregend und man hat Tagesaufnahmen, abends die Couple-Zeremonien. Also es ist immer mal wieder etwas Neues." In den Drehpausen versuche sie dann Sport zu machen, mit ihrem Team zu essen und sich vorzubereiten. "Aber wie und was und wann – es kann jeden Tag anders sein", versichert Sylvie.

Ob sich dieser Stress in diesem Jahr wohl halbiert? Immerhin macht die Ex von Rafael van der Vaart (40) die Moderation erstmals nicht alleine! "Ich werde eine Co-Moderations-Granate an meiner Seite haben", verriet sie zuletzt gegenüber Promiflash. Um wen es sich dabei handelt, gab sie aber nicht an.

