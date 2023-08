Travis ist ganz vernarrt in Kourtney Kardashians Babybauch!

Er bekommt einfach nicht genug! Vor wenigen Monaten hatte Kourtney Kardashian (44) überglücklich verkündet, dass sie und ihr Ehemann Travis Barker (47) zum ersten Mal ein gemeinsames Kind bekommen. Seitdem beglückten die zwei ihre Fans schon mit einigen Einblicken in die Schwangerschaft. Und vor allem der werdende Papa ist wohl hin und weg: Travis teilt nun ein besonderes Babybauch-Pic seiner Frau!

Via Instagram veröffentlicht der Drummer von Blink-182 einen bunten Mix an Bildern der vergangenen Tage und Wochen. Ein Schnappschuss erregt dabei besonders die Aufmerksamkeit der Fans. Und zwar handelt es sich bei dem Foto um Travis, wie er ziemlich liebevoll Kourts immer größer werdenden Bauch küsst! Zu seinem Beitrag wählt der 47-Jährige ein Zitat aus dem Film "Forrest Gump" und schreibt dazu: "Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen".

Doch nicht nur in den Babybauch ist Travis ganz vernarrt – auch in sein ungeborenes Kind selbst. Erst kürzlich verriet der Musiker nämlich, wie er seinen kleinen Sohn gern nennen würde. "Ich mag den Namen Rocky 13", erzählte er in einer YouTube-Episode von "GOAT Talk" mit seiner Tochter Alabama Luella Barker (17).

Instagram / travisbarker Travis Barker und Kourtney Kardashian im August 2022

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

Instagram / travisbarker Alabama, Travis Barker und Kourtney Kardashian, Mai 2023

