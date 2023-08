Kourtney Kardashian veröffentlicht Nahaufnahme von Babybauch

Kourtney Kardashian (44) holt ihre Fans ganz nah ran. Aktuell erwartet sie zusammen mit ihrem Ehemann Travis Barker (47) den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Aus ihrer vorherigen Beziehung mit Scott Disick (40) ist die Reality-TV-Bekanntheit bereits Mutter von drei Kindern. Ihr viertes Baby kann sie kaum erwarten und teilt immer wieder ganz stolz Aufnahmen ihres wachsenden Babybauchs. Nun kommt noch eine Nahaufnahme von Kourtneys Kugel hinzu!

In ihrer Instagram-Story gewährt die Unternehmerin ihrer Community einen ganz besonderen Blick auf ihren Babybauch: Einen dunkelgrünen Body mit Knöpfen bringt Kourtneys Schwangerschaft fast zum Platzen. Doch auf der Nahaufnahme sticht auch ihr Dekolleté besonders ins Auge: Auch die Oberweite der Unternehmerin scheint noch mal gehörig gewachsen zu sein.

Zuletzt teilte Kourtney einige Schnappschüsse in Bademode. In einem knappen orangefarbenen Bikini kam ihre Kugel perfekt zur Geltung. "Dich in mir wachsen zu lassen, mein Sohn, ist der größte Segen, die größte Ehre und die größte Freude", schwärmte die Schwester von Kim Kardashian (42) zu den Schnappschüssen.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Babybauch, August 2023

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im Juni 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im August 2023

