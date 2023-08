Verlobung: Diese Promis gratulieren Serkan Yavuz und Samira

Sie bekommen bereits jetzt viele Glückwünsche. Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29) lernten sich in der Datingshow Bachelor in Paradise kennen – und es funkte. Die beiden wurden ein Paar und bereits kurz danach gaben die Realitystars die Schwangerschaft der Beauty bekannt. Zuletzt feierten Serkan und Samira ihren zweiten Jahrestag mit einem gemeinsamen Urlaub – und dort hielt der TV-Star um die Hand seiner Liebsten an. Viele Stars gratulieren dem frisch verlobten Pärchen.

Unter dem Video des Antrags auf Instagram sammeln sich die Kommentare der Promis. "Pure Liebe und alles Beste für euch drei", schreibt der "Ex on the Beach"-Star Yasin Mohamed (32). "Schade, ich habe immer noch gehofft, dass es zwischen uns mal funkt. Aber gut, herzlichen Glückwunsch. Ich stelle mich als Trauzeuge zur Verfügung", scherzt Sam Dylan (32). Auch Jenny Elvers (51) hinterlässt ihre Glückwünsche unter dem Beitrag. "Oh! Mein! Gott!!! Herzlichen Glückwunsch. P.S. Ich möchte Blümchen streuen", bietet der TV-Star direkt seine Dienste an.

Bereits zum Jahrestag machte Samira ihrem Liebsten eine süße Liebeserklärung. "Jetzt sind wir schon zwei Jahre zusammen und ich freue mich auf alles, was noch kommt", schrieb sie auf Instagram. Aus gegebenem Anlass urlaubten die beiden zum ersten Mal seit der Geburt von Nova alleine. Ob Samira da wohl schon geahnt hat, was auf sie zukommt?

Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, ehemaliger "Temptation Island"-Kandidat

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl

Anzeige

Dwi Anoraganingrum / Future Imag / ActionPress Jenny Elvers, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de