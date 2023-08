Zwei Kids: Möchte Lavinia Wollny ebenfalls eine Großfamilie?

Ist ihre Familie bereits vollständig? Lavinia Wollny (23) wurde durch die Doku-Soap Die Wollnys bekannt. Die Fernsehshow begleitet die Großfamilie: Mutter Silvia Wollny (58), Vater Dieter Wollny (64) und ihre elf Kinder. 2022 war die Drittälteste der Geschwister selbst zum ersten Mal Mutter von Töchterchen Haylie Emilia (1) geworden, 2023 erblickte Söhnchen Linus Tim das Licht der Welt. Nun verrät Lavinia, ob sie noch mehr Kinder haben will.

In einer Instagram-Fragerunde stellt sich die gelernte Altenpflegerin den neugierigen Fragen ihrer Fans. Auch ob ihre Familienplanung bereits abgeschlossen sei, beantwortet die TV-Bekanntheit: "Also, jetzt reichen zwei Kinder auf jeden Fall erst mal. Die beiden sollen jetzt erst mal groß werden und ihre Kindheit genießen. In ein paar Jahren kann man darüber vielleicht noch mal nachdenken." Auf den Kommentar einer Followerin, dass der Alltag mit einem Kind schon anstrengend sei, erwidert sie, das sei lediglich eine Sache der Gewöhnung.

Zudem verrät Lavinia, wie sie und ihr Verlobter Tim Katzenbauer auf die Namen ihrer Kinder gekommen seien: "Ich fand den Namen Emilia gut und Tim den Namen Haylie." Nach einer langen Diskussion hätten sie sich dann für einen Doppelnamen entschieden. "Der Name Linus war einfach da. Das war dann auch der Name, den wir sehr schön fanden und wollten. Der Name ist ja tatsächlich auch nicht so oft vertreten", plaudert die Zweifach-Mama aus.

RTLZWEI Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer, TV-Bekanntheiten

Instagram / lavinia.wollny Haylie Emilia, Tochter von Lavinia Wollny

Instagram / lavinia.wollny Lavinia Wollny mit ihrem Sohn

