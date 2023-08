Herzfehler: LeBron James' Sohn Bronny ist zurück am College

Er kehrt endlich zurück in sein altes Leben. Ende Juli erlitt Bronny James mitten im Training einen Herzstillstand. Durch schnelles Handeln konnte das Leben des Basketballers allerdings gerettet werden. Die Ärzte konnten anschließend im Rahmen zahlreicher Untersuchungen einen angeborenen Herzfehler bei ihm feststellen. Trotz allem steht einem Comeback im Basketball wohl nichts im Weg. Inzwischen ist Bronny auch wieder zurück am College.

Der älteste Sohn von NBA-Star LeBron James (38) unterstützte seine USC-Kollegen beim Footballspiel der Schule gegen San Jose State am Samstagabend. Das zeigen Bilder, die die Universität auf Instagram hochgeladen hat. So langsam scheint also wieder Normalität in den Alltag des angehenden Basketballstars einzukehren.

Erst kürzlich hatte Bronnys berühmter Vater ein Update seines Sohnes geteilt: Er postete ein Video, das ein weiteres Talent des Sportlers öffentlich machte. Auf der Aufnahme spielte der 18-Jährige nämlich ein kleines Stück auf dem Piano. "Großer Aufstieg! Bronny, du bist fantastisch. So einfach ist das. Mach weiter, junger König", schrieb LeBron als stolzer Papa dazu.

Getty Images LeBron James mit seiner Familie, Juli 2023

Getty Images Bronny James, Basketballstar

Getty Images Bronny James mit seinem Vater LeBron James, 2011

