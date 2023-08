Im Scheidungsdrama: Sam Asghari will Hollywood erobern!

Sam Asghari (29) will Karriere machen. Vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass sich der Tänzer und Britney Spears (41) scheiden lassen. Nach nur 14 Monaten Ehe hatte der Schauspieler die Reißleine gezogen. Angeblich soll die "Toxic"-Interpretin ihn mit einem Angestellten betrogen haben. Zudem hatte der Fitness-Trainer seiner Noch-Ehefrau vorgeworfen, ihm gegenüber gewalttätig geworden zu sein. Inmitten der Scheidung will Sam sich nun auf seine Karriere konzentrieren.

Sam will durchstarten! Wie TMZ nun berichtet, soll der 29-Jährige aktuell planen, seine volle Aufmerksamkeit auf seine Arbeit zu legen. Ob er schon konkrete Projekte im Visier hat, ist allerdings nicht bekannt. Jedoch wolle er angeblich gerne in Hollywood-Filmen und auch Serien mitwirken – zudem könne er sich gut vorstellen, als Moderator zu arbeiten. Bisher hatte er nur kleine Nebenrollen an Land ziehen können.

Wie es genau um Sams Finanzen steht, ist nicht bekannt. Doch offenbar könnte er ein paar Jobangebote ganz gut gebrauchen. Denn laut dem Ehevertrag, den er und Britney abgeschlossen hatten, staubt er in Sachen Geld nichts von der Sängerin ab. Lediglich Geschenke dürfe er wohl behalten.

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Getty Images Sam Asghari, Model

Getty Images Britney Spears mit ihrem Ehemann Sam Asghari, Juli 2019

