Bekommt Sam Asghari laut Ehevertrag gar nichts von Britney?

Steht Sam Asghari (29) mit leeren Händen da? Der Schauspieler steckt aktuell mitten in einer öffentlichen Trennung: Nach nur knapp über einem Jahr Ehe reichte er die Scheidung von Britney Spears (41) ein. Angeblich soll der gebürtige Iraner nun auf eine dicke Summe von seiner Ex hoffen und Ehegattenunterhalt fordern. Doch Pustekuchen: Denn laut dem Ehevertrag steht Sam kein Cent von Britneys Vermögen zu!

Laut The Hollywood Gossip beinhaltet der Ehevertrag des Ex-Paars einige Klauseln, die dem Muskelmann nicht gefallen dürften: Denn demnach habe Sam keinerlei Anspruch auf eine Barauszahlung sowie Ehegattenunterhalt nach einer Scheidung. Zwar dürfe er seine Besitztümer wie Autos, Klamotten und weitere Geschenke behalten – Geld werde es für ihn aber nicht regnen.

Diesen Vertrag will der Noch-Ehemann des Popstars allerdings anfechten – andernfalls droht er offenbar mit einem üblen Schachzug. Insidern zufolge will Sam über Britney auspacken. Auch intime Videos seiner Ex soll er veröffentlichen wollen, wenn diese ihn nicht ausbezahlt.

Sam Asghari und Britney Spears

Sam Asghari im November 2022

Britney Spears mit ihrem Ehemann Sam Asghari, Juli 2019

