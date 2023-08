Nach Stephen "tWitch" Boss' Tod: Witwe Allison tanzt wieder

Allison Holker (35) scheint es nach dem Tod ihres Mannes Stephen "tWitch" Boss (✝40) allmählich besser zu gehen. Ende vergangenen Jahres hatten erschütternde News die Runde gemacht: Der "The Ellen DeGeneres Show"-Star nahm sich im Alter von 40 Jahren das Leben. Seitdem gewährt die Tänzerin hin und wieder Einblicke in ihr Seelenleben und verrät, wie es ihr nach dem Tod ihres Mannes geht – wie auch jetzt: Neun Monate nach dem tragischen Schicksalsschlag möchte Allison wieder ihrer Leidenschaft folgen.

Auf Instagram teilt die 35-Jährige einen Clip, in dem sie zu Missy Elliotts (52) Song "Pass That Dutch" tanzt. "Es hat sich wirklich so gut angefühlt, wieder zu tanzen. Ich war überwältigt von so vielen Emotionen. Ich war sowohl verängstigt als auch aufgeregt. Aber der Tanz war immer für mich da... sogar jetzt, und dafür bin ich so dankbar", schreibt Allison unter das Video und dankt zudem der Schauspielerin Brittany Russell, die ebenfalls in dem Clip ihre Tanzmoves zum besten gibt.

Dass Allison wieder ihrer Leidenschaft nachgeht, freut ihre Fans. "Du glaubst gar nicht, wie emotional mich das macht. Ich bin sehr stolz auf dich", kommentierte ein User, während ein weiterer schreibt: "Ich bin so beeindruckt und stolz auf dich! Dein Mut und deine Kraft sind bewundernswert und inspirierend. Wenn du nie wieder tanzen würdest, würden wir alle verstehen, warum. Doch hier bewegst du dich durch unvorstellbare Schmerzen." Auch Let's Dance-Tänzerin Kathrin Menzinger (34) freut sich für Allison und kommentiert fünf rote Herzen.

Instagram / allisonholker Stephen "tWitch" Boss, Allison Holker und ihre drei gemeinsamen Kinder

Getty Images Allison Holker während einer Filmpremiere

Getty Images Allison Holker im Mai 2023

