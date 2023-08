Noch zusammen? Keke Palmer verbringt Geburtstag mit Darius

Sind Keke Palmer (30) und Darius Jackson getrennt oder nicht? Erst im Februar waren die Schauspielerin und der einstige Footballer erstmals Eltern geworden. Doch vor einigen Wochen hatten dann plötzlich Trennungsgerüchte um die beiden die Runde gemacht. Der Sportler hatte die Mutter seines Kindes zuvor öffentlich wegen ihres Outfits an den Pranger gestellt. Ob Keke und Darius noch zusammen sind, ist unklar. Nun verbringen sie aber den Ehrentag der "Nope"-Darstellerin zusammen.

Am Wochenende hatte Keke 30 Kerzen auf ihrem Geburtstagskuchen auspusten dürfen – an ihrem Ehrentag war auch Darius bei ihr. Der Ex-NFL-Star hatte auf Instagram einen Livestream gestartet. Darin machten die Schauspielerin und der Sportler einen glücklichen Eindruck, wie Ausschnitte zeigen – auf die Fans wirkt es nun nicht länger so, als seien sie getrennt. Vor allem auch, weil Darius Keke als seine "Komplizin" bezeichnete.

Laut einem Insider sollen Keke und Darius aber längst getrennte Wege gehen. Vor allem der 29-Jährige soll angeblich nicht mehr an die Beziehung denken. "Er ist darüber hinweg", hatte die Quelle gegenüber People berichtet.

