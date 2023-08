Samira überrascht: Serkan Yavuz verrät Details zum Antrag!

Serkan Yavuz (30) hat Nägel mit Köpfen gemacht. Bei Bachelor in Paradise hatte er Samira Klampfl (29) kennengelernt – noch in der Wiedersehensshow gaben die beiden bekannt, dass sie ein Kind erwarten. Mittlerweile leben sie gemeinsam mit Töchterchen Nova ihren Familientraum – und der wurde nun noch von einem Heiratsantrag gekrönt! Im ersten Urlaub zu zweit ging der Realitystar am Strand vor seiner Liebsten auf die Knie. Nun packt Serkan endlich weitere Details aus!

In seiner Instagram-Story verrät er, dass er die Frage aller Fragen auf Mykonos fünf Wochen geplant habe. Sogar seinen Videografen habe Serkan extra einfliegen lassen, um das Ganze festzuhalten. Samira habe trotzdem gar nichts geahnt: "Ich habe ganz bewusst es nicht am ersten Tag gemacht. [...] Mein Plan war, ihr noch mal den letzten Funken Hoffnung zu nehmen." Deshalb habe er bewusst den vermeintlich perfekten Moment verpasst – und sei stattdessen am nächsten Tag mittags im Beachclub auf die Knie gefallen.

Dafür habe Serkan auch die zahlreichen Zuschauer in Kauf genommen: "Ich wollte das so, dass die Leute sehen, welchen schönen Menschen ich fragen möchte, dass er meine Frau wird. Dass applaudiert und gejubelt wird, weil ich finde, dass sie es verdient hat." Für Samira und ihn sei es so der perfekte Antrag gewesen.

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl, Serkan Yavuz und ihre Tochter

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl im Juli 2023

