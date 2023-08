Babyplanung in vollem Gange? Adele sammelt potenzielle Namen

Ist es bald so weit? Seit 2021 sind Adele (35) und Rich Paul (41) zusammen. Die Sängerin deutete bereits an, dass sie sich mit ihrem Partner ein gemeinsames Baby wünscht. Aus der Ehe mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki (49) hat sie schon einen zehnjährigen Sohn. Und ein zweites Kind ist offenbar schon fest in Planung! Nun hilft Adele einem Fan bei der Namenswahl für sein zukünftiges Baby und verrät dabei ihre eigenen Wünsche.

Auf TikTok teilt ein Fan ein Video des Konzertes der "Easy on Me"-Interpretin. Dabei spricht sie mit einer Frau aus dem Publikum, die ihr verrät, mit einem Mädchen schwanger zu sein. Jedoch habe sie Schwierigkeiten, sich für einen Namen zu entscheiden. "Ich möchte wirklich bald wieder Mutter werden, also schreibe ich mir jeden Namen, den ich sehe und der mir gefällt, in mein Handy", offenbart Adele daraufhin. Die Entscheidung des Fans soll schließlich zwischen den Namen Parker und Spencer getroffen werden – dazu merkt die Sängerin an, dass sie sich nicht für Parker entscheiden könne, weil Rich diesen Namen nicht möge.

Besonderen Gefallen hat die Blondine allerdings an dem Namen Ray gefunden. Zufälligerweise soll genau das der Zweitname für das zukünftige Kind der Schwangeren werden. Die Fans schwärmen in den Kommentaren. "Stell dir vor, du wirst von Adele benannt" und "Ich würde Adele so gerne mit einer Tochter sehen" , schreibt ihre begeisterte Community.

Getty Images Adele, britische Sängerin

Getty Images Adele Adkins

Getty Images Adele bei den Brit Awards 2022 in London

