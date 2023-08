"Falls ich schwanger werde": Will Adele noch mehr Nachwuchs?

Denkt sie über weitere Kinder nach? Adele (35) ist seit rund zwei Jahren mit Rich Paul (41) liiert. Mit ihrem Ex Simon Konecki (49) hat die Sängerin einen neunjährigen Sohn. Bei einem Kind könnte es womöglich aber nicht bleiben. Wegen einer ihrer Shows in Las Vegas brodelt die Gerüchteküche. Voller Emotionen lud sie eine Schwangere aus dem Publikum zu ihrer möglichen Babyparty ein. Plant Adele eine weitere Schwangerschaft?

Während ihrer Show "Weekends with Adele" wurde die Grammy-Gewinnerin auf ein Schild aufmerksam. Darauf stand: "Adele, kannst du das Geschlecht unseres Babys enthüllen?" Die Britin nahm diese Aufgabe gerne an. "[Sie] bekommen einen kleinen Jungen", gab sie vor viertausend Fans bekannt, bevor sie sich zu den werdenden Eltern herunterbeugte, um sie zu umarmen. Adele brach in Freudentränen aus und hatte ebenfalls eine Bitte an das Paar: "Falls ich schwanger werden sollte, werdet ihr mir dann auch das Geschlecht enthüllen?" Daraufhin lud sie beide zu ihrer möglichen Babyparty ein.

Dass in ihrer Show Tränen fließen, soll keine Seltenheit sein. Auch Adele kann wohl des Öfteren ihre Tränen nicht zurückhalten, weil sie so bewegt ist. "Sie fühlt sich mit ihren Fans und deren Unterstützung für ihre Musik so verbunden, dass es überwältigend werden kann", verrät ein Insider.

