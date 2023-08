Sam Asghari ist nach Trennung von Britney Spears arbeitslos!

Sitzt Sam Asghari (29) jetzt etwa auf dem Trockenen? Vor wenigen Wochen hatte der Schauspieler bekannt gegeben, dass er sich nach rund einem Jahr Ehe von Britney Spears (41) scheiden lässt. Wie verschiedene Medien berichten, soll der gebürtige Iraner aufgrund einiger Klauseln im Ehevertrag keinen Anspruch auf Britneys Vermögen haben. Zudem verrät ein Insider jetzt, dass Sam derzeit auch noch arbeitslos sei!

"Er ist arbeitslos. Er hat momentan keine Engagements als Schauspieler in Aussicht", plaudert eine Quelle gegenüber Page Six aus. Der einstige Fitnesstrainer sei zudem Mitglied in der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA, welche wegen eines Streits mit den Produktionsfirmen aktuell streikt. Sein letztes Projekt habe er noch vor dem Streik abgeschlossen. Nun müsse der 29-Jährige auf neue Angebote warten. "Sam wartet immer noch auf seinen großen Durchbruch", stellt der Insider klar.

Doch dabei dürften die kürzlich erhobenen Vorwürfe gegen ihn nicht gerade hilfreich sein. Erst vor wenigen Tagen berichtete Ashley Franke in ihrer Instagram-Story von einer früheren Begegnung mit dem Model. Sie erzählte, dass Sam sie unter anderem als Trainer in einem Fitnessstudio sexuell belästigt habe. Auch weitere Frauen sollen Derartiges erlebt haben.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, Juli 2019

Getty Images Sam Asghari, März 2022

Getty Images Sam Asghari, Schauspieler

