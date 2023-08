Seltene Treffen: Wie steht es um Kylie Jenner und Timothée?

Hat ihre Liaison ein Ende gefunden? Schon seit einigen Monaten machen Gerüchte die Runde, dass Kylie Jenner (26) mit Timothée Chalamet (27) anbandelt. Ihre Liebe bestätigt haben die beiden bisher nicht, doch Insider plaudern immer wieder über die angebliche Beziehung der Unternehmerin mit dem Schauspieler. Gerät diese jetzt aber ins Wanken? Seit Längerem sollen sich die beiden nicht mehr gesehen haben. Jetzt verrät eine Quelle den Grund für die seltenen Treffen von Kylie und Timothée.

"Kylie und Timothée haben zuletzt nicht mehr so viel Zeit miteinander verbracht, weil sie beide einen sehr vollen Terminkalender haben", erklärt der Informant gegenüber Us Weekly. Dennoch würden die beiden in regem Kontakt stehen. Etwas Ernstes sei es zwischen der 26-Jährigen und dem Dune-Darsteller laut dem Insider aber derzeit nicht. "Kylie hat Spaß und obwohl sie offen dafür ist, zu sehen, wohin die Dinge gehen, sind sie nicht in einer festen Beziehung. Die Dinge sind sehr zwanglos", teilt die Quelle mit.

Bereits vor wenigen Wochen erzählte eine den beiden nahestehende Person Entertainment Tonight, dass Kylie und Timothée die Dinge langsam angehen lassen wollen. "Sie halten sich im Moment noch zurück, aber sie verstehen sich gut und haben Spaß zusammen", berichtete der Insider.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Getty Images Timothée Chalamet im Januar 2023

Getty Images Kylie Jenner, Realitystar

