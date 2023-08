Frisch verliebt: John Mellencamp hat eine neue Freundin!

Hat er nun die Eine gefunden? Im Herbst 2019 war die Verlobung von John Mellencamp (71) und seiner damaligen Partnerin Meg Ryan (61) geplatzt. Allerdings blieb der Sänger nicht lange alleine: Im darauffolgenden April machte er seine Beziehung zu der Beauty-Expertin Nurse Jamie öffentlich – allerdings war ihre Liebe ebenso wenig für die Ewigkeit bestimmt. Nun überrascht John mit neuem Glück: Es gibt eine neue Frau in seinem Leben!

Das gibt der 71-Jährige jetzt in einem Interview im "Club Random with Bill Maher" preis. "Sie ist eine wunderschöne 57-jährige Frau, die einfach unerwartet in meine Wohnung in New York kam", verrät er und fügt hinzu: "Sie war mit ein paar Freunden da. Sie kam einfach rein. Sie wusste nicht, dass ich da sein würde. Ich wusste nicht, dass sie da war. Wir haben uns getroffen."

John habe seine neue Freundin bereits vor sieben Monaten kennengelernt und seitdem sei "sie nicht von [s]einer Seite gewichen." Weitere Details zu ihrer Person gab der Musiker allerdings noch nicht preis – die Identität seiner neuen Herzdame wolle er zum jetzigen Stand nämlich noch geheim halten.

