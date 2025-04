Krebskampf: Teddi Mellencamp plant bereits ihre Beerdigung

Teddi Mellencamp (43), bekannt aus The Real Housewives of Beverly Hills, hat in einem emotionalen Gespräch mit Tamra Judge (57) im Podcast "Two Ts In a Pod" nähere Details zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand offengelegt. Die Reality-TV-Darstellerin enthüllt, dass sie inzwischen an einem metastasierten Krebs im vierten Stadium leidet, der sich bereits auf ihr Gehirn und ihre Lunge ausgebreitet hat. Nach einer Reihe von Behandlungen, darunter Operationen und Bestrahlungen, traf Teddi nach einem unerwarteten Anruf ihres Vaters, dem Musiker John Mellencamp (73), eine weitreichende Entscheidung. "Er möchte, dass ich in unserem Familienmausoleum beerdigt werde", schildert sie den etwas makabren, aber pragmatischen Vorschlag ihres Vaters.

Im Podcast erzählt Teddi, wie ihr Vater sie mehrfach kontaktiert hat, um Details zu klären. "Ich war gerade in der Badewanne, als er mich endlich erreichte, und dachte nur: 'Lass mich doch mal ein bisschen leben!'", so die dreifache Mutter. John bestand darauf, dass sie sich einen Platz im Familienmausoleum in Indiana sichern sollte. Trotz anfänglicher Überforderung habe Teddi der Planung zugestimmt und einen Besuch am familiären Grab in Aussicht gestellt. Mit Galgenhumor ergänzt sie, dass ihr Grabstein den Spruch "Hot Girls Never Die" tragen solle, wenn es irgendwann so weit sei.

Die dreifache Mutter kämpft derzeit nicht nur für ihre Gesundheit, sondern auch darum, für ihre Kinder da zu sein. Ihr Vater John ist ihr dabei eine unermüdliche Stütze, auch wenn seine Herangehensweise manchmal etwas nüchtern wirkt. Im Podcast zeigte sich Teddi weiterhin kämpferisch: "Das ist das Härteste, was ich je durchgemacht habe, aber ich gebe nicht auf."

Getty Images John Mellencamp, Sänger

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp, März 2025