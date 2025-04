John Mellencamp unterstützt Tochter Teddi während Krebskampf

John Mellencamp (73), der als Musiker weltbekannt ist, erlebt gerade eine sehr emotionale Zeit: Seine Tochter Teddi Mellencamp (43), bekannt aus der Reality-TV-Sendung "Real Housewives of Beverly Hills", kämpft mit den Folgen einer schweren Krebserkrankung. Wie bekannt wurde, musste die 43-Jährige im Februar aufgrund mehrerer Hirntumoren ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zwei der Tumoren wurden noch am selben Tag operativ entfernt, während kleinere Geschwülste später mit einer Strahlentherapie behandelt werden sollen. Trotz der gelungenen Eingriffe leidet Teddi weiterhin unter starken Schmerzen, was ihrem Vater sehr zusetzt. "Es ist sehr schwer für ihn, sie so zu sehen", verriet ein Insider gegenüber OK!.

Die gesundheitliche Situation spitzte sich erneut zu, als bei Teddi kürzlich weitere Tumoren in Gehirn und Lunge diagnostiziert wurden, die in direktem Zusammenhang mit ihrer Melanomerkrankung stehen. In einem emotionalen Instagram-Post erklärte sie, die Ärzte seien zuversichtlich, die neuen Tumoren mithilfe einer Immuntherapie behandeln zu können. John, der seine Tochter durchgehend unterstützt, stellt sicher, dass sie die bestmögliche medizinische Versorgung erhält und weicht ihr nicht von der Seite. "Das Einzige, was er tun kann, ist, an ihrer Seite zu sein und ihre Hand zu halten", so ein Insider. Der Weg sei keineswegs einfach für die gesamte Familie, doch Teddi zeigt sich trotz aller Widrigkeiten kämpferisch.

Teddi ist eines von fünf Kindern des Rockstars John Mellencamp, der vor allem in den 80er-Jahren mit Hits wie "Jack & Diane" und "Small Town" große Erfolge feierte. Die enge Bindung zwischen Vater und Tochter war auch in der Vergangenheit immer wieder Thema, da Teddi ihren berühmten Vater liebevoll als großen Rückhalt bezeichnete. Schon bei früheren Herausforderungen in ihrem Leben betonte die zweifache Mutter in Interviews, wie wichtig John für sie sei. Für die Familie bedeutet diese schwierige Zeit auch eine Gelegenheit, weiter zusammenzuwachsen und sich gegenseitig Kraft zu spenden.

Anzeige Anzeige

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Reality-TV-Star Teddi Mellencamp Arroyave, 2023

Anzeige Anzeige