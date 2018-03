Im zweiten Anlauf wird alles besser! Drei Jahre nach ihrer Trennung gaben Meg Ryan (56) und John Mellencamp (66) ihrer Beziehung noch eine Chance. Seit ihrem Liebescomeback zeigen sich die beiden Hollywoodstars immer häufiger verliebt in der Öffentlichkeit. Schon vor gut einem Jahr kursierten Gerüchte, dass die beiden es kaum erwarten können, sich das Jawort zu geben. Jetzt sollen es nur noch wenige Tage bis zur Hochzeit sein!

Laut Page Six stecken Meg und John mitten in den Vorbereitungen auf den großen Tag. Die beiden Turteltauben urlauben derzeit auf Daufuskie Island – und Bewohner dieses idyllischen Fleckchens Erde behaupten, dass das Paar sich dort seit mehreren Wochen aufhält und allem Anschein nach eine Feier plant. So ganz abwegig ist diese Vermutung nicht. Schließlich besitzt Musiker John dort ein Haus, das er auf Wunsch seiner Liebsten kürzlich wieder auf Vordermann gebracht haben soll. Ist das vielleicht die Wedding-Location? Der Sprecher von "Harry und Sally"-Star Meg wies diese Spekulationen jedoch zurück.

Wann und wo sich die beiden Hollywoodstars das Jawort geben werden, bleibt also weiterhin ein Rätsel. Vielleicht genießen sie ihre neu entflammte Liebe auch noch etwas länger in wilder Ehe. Für John wäre Meg bereits Gattin Nummer vier und auch der Leinwandstar war schon einmal verheiratet.

Getty Images / Robyn Beck Meg Ryan bei der Life Achievement Award Gala 2017

Pacific Coast News/WENN.com Sänger John Mellencamp

Elder Ordonez / Splash News Meg Ryan und John Mellencamp

