So geht Teddi Mellencamp mit ihrer Scheidung von Edwin um

Teddi Mellencamp (43) hat sich nach 13 Jahren Ehe von ihrem Ehemann Edwin Arroyave (47) getrennt und sprach nun zum ersten Mal ganz offen über ihre Gefühle. In der ersten Folge ihres neuen Podcasts "Diamonds in the Rough" mit ihrer ehemaligen Real Housewives of Beverly Hills-Kollegin Erika Girardi erzählte die Schauspielerin, dass die Ehe mit Edwin und ihre drei gemeinsamen Kinder "das Beste sind, was sie je getan hat". Dennoch reichte die TV-Bekanntheit am 1. November offiziell die Scheidung ein und nannte unüberbrückbare Differenzen als Grund für die Trennung.

Sie erklärte in dem Podcast, dass sie und Edwin sich nach der Trennung beim Aufenthalt im gemeinsamen Haus abwechseln: Wenn der eine mit den Kindern zusammen ist, zieht der andere für diesen Zeitraum aus. Teddi übernachtet dann zum Beispiel bei ihrer Freundin Kyle Richards (55). Trotz der Trennung betonte sie, dass kein böses Blut zwischen ihnen herrsche und sie beide bei Veranstaltungen ihrer Kinder problemlos zusammen sein können. "Wir sind völlig glücklich, miteinander Zeit zu verbringen", stellte sie im Podcast klar. Teddi möchte keine Schuldzuweisungen machen, gestand aber, dass sie durch Höhen und Tiefen geht und auch manchmal wütend, verletzt oder traurig ist.

Ihre Erfahrungen mit der Scheidung ihrer Eltern prägen nach eigenen Aussagen Teddis Umgang mit ihrer eigenen Trennung. Ihr Vater John Mellencamp (73), ein bekannter Musiker, und ihre Mutter Victoria Granucci ließen sich 1989 scheiden, und die Schauspielerin erinnert sich an den darauffolgenden Rosenkrieg. Sie möchte diesen Fehler vermeiden und ihren Kindern ein Gefühl von Sicherheit geben. Ihre Kinder sollen nicht unter der Trennung leiden oder sich zwischen den Elternteilen entscheiden müssen. Sie hofft, dass sie und Edwin weiterhin einen respektvollen Umgang pflegen können – zum Wohle ihrer Familie.

Getty Images Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp

Getty Images Teddi Mellencamp (rechts) mit ihrem Mann Edwin Arroyave und ihren Kindern Slate und Cruz

